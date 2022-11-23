高雄市茄萣大排增設綠帶及人行步道，兼具休憩功能。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市茄萣區擁有豐富的海岸天然資源，高市府近年來持續推動茄萣地區的地方建設，特別是今年針對茄萣大排沿線綠美化及改造夜間照明工程，讓夜晚的茄萣變得更美麗。

高雄市水利局為了茄萣大排周邊環境改善，投入2500萬元新台幣，針對大排兩側空間重新規畫配置，並加強夜晚燈光藝術，希望能帶給茄萣的民眾更優質的居住環境。

此次改善內容主要針對茄萣大排沿線橋梁美化及營造夜間光環境、規畫綠帶及步道提供友善人行環境。設計階段就與民眾多次會勘溝通，達到地方民眾使用需求，工程於今年6月開工，預計11月下旬可完工。

水利局表示，茄萣大排環境改善工程目前已完成人行道、體健設施、欄杆及橋梁美化，現場新植的風鈴木未來在花季時會呈現出紅色的花海，喜氣洋洋。

另外，原本老舊的忠孝、合和及大定黑橋梁，透過這次的除鏽拉皮工程改造，並加裝夜間燈光照明，在夜晚與河旁的廟宇呈現互相輝映的倒影，展現出當地廟宇宗教文化特色，營造出茄萣新的文化景點。

高市政府明年也將繼續著手於相關建設工程，讓茄萣區煥然一新，使傳統漁村蛻變，成為台灣西部海岸休憩新亮點，營造出更具安全及魅力的城鎮。