法國豎琴天后伊莎貝拉．莫雷蒂這趟台灣行，也將和國家交響樂團的音樂家們有室內樂音樂會。（國家交響樂團提供）

法國豎琴天后伊莎貝拉．莫雷蒂再度來台，本周末將和國家交響樂團同台演奏。說起豎琴這項樂器，伊莎貝拉有滿滿的心得，她表示，小時候在音樂課需要選樂器學習，別人大都選鋼琴，但她選了豎琴，可說是命定般的一見鍾情。

彈豎琴時，上半身看起來很優雅，但是豎琴的音高需要靠腳踏瓣控制，也因此每位豎琴家的腳，都很忙碌，踩來踩去像跳舞，伊莎貝拉分享，她將踩踏瓣的動作和手部動作，視為一個整體，「當我表現柔和的樂段時，我的『腳步』也會輕盈，當樂段激動和熱情時，我的腳步動作也會跟著帶出氣勢來。」

伊莎貝拉表示，聆聽踏瓣是演奏豎琴的祕訣之一，心、耳、手、腳連成一線的動作，是豎琴演奏的精髓，也因為豎琴是大型樂器，很難帶著個人樂器巡演，她表示，除了在法國當地，她很少能夠演奏自己的樂器，「但我很享受演奏不同地方的豎琴，這讓我可以和不同的樂器對話，在短時間內掌握樂器的個性。」

伊莎貝拉是擁有法國國家功績勳章及藝術與文學勳章的演奏家，演出足跡遍及世界各地，曾與巴伐利亞廣播交響樂團、德國西南廣播管絃樂團、瑞士洛桑室內管絃樂團、巴黎室內管絃樂團及華沙國家愛樂管弦樂團合作。同時也在世界各地舉辦，目前她任教於巴黎國立高等音樂舞蹈學院，以及擔任英國皇家音樂學院客座教授。

伊莎貝拉表示，這次演奏的德布西《神聖舞曲與世俗舞曲》的整體氛圍彷彿可以帶人回到希臘時代，「你可以想像一名奇幻的舞者在一座山坡上的廟宇翩翩起舞，還有另一首皮厄內的豎琴協奏曲，這是首可以滿足對豎琴所有期待的作品，這是一首小協奏曲，寫得非常好，樂團也扮演著重要角色，演奏這首曲子為我帶來很大的樂趣，它充滿著歡快氛圍，旋律很動聽，也非常溫暖人心。」演出將於11月25日在台北國家音樂廳登場。

值得一提的是，這次伊莎貝拉也將和國家交響樂團的音樂家們有室內樂音樂會，演出在11月26日於國家演奏廳登場。