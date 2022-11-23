台北市長選舉最後一個超級星期天(20日)，民進黨候選人陳時中舉辦「為愛而走」大遊行，無黨籍候選人黃珊珊則舉辦造勢晚會，但是國民黨蔣萬安在超級星期天卻沒有辦大型活動。前民進黨立委郭正亮認為，「到最後一個禮拜是空戰取勝」。

郭正亮今(23日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，群眾大造勢，到了最後一周，出來的都是原來支持你的人。他舉例表示，羅文嘉選台北縣長時，選前一天在板橋造勢，現場超過5萬人，很大的一場，結果隔天開票輸19萬票。因此他認為，選前最後一個禮拜，是空戰取勝。

郭正亮接著指出，他本來預期上周六、周日，應是水肥大隊最後出場的時候。但令人意外的是，上周六、周日並沒有看到水肥大隊，本來以為最後會有蔣萬安的大爆料出來，結果沒有。

另外，郭正亮認為，他真的沒有看到民進黨操盤像這次這麼糟糕，因為選舉文宣應越打越強，要讓最強的文宣撐到最後。未料，民進黨打到最後沒招了，結果只好把防疫的神話、抗中保台又拿出來打。

郭正亮不禁表示，陳時中怎麼沒有自己的哏呢？他難道不是早就想選台北市長？為什麼他都沒有市政願景、個人適合市長氣質的展現，最後就把過去的老哏拿出來用。