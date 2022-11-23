宏正自動科技ATEN（6277）今（23）日發出聲明，針對媒體轉載近日於美國《國會山莊報》之報導指出，在宣傳伊朗軍事試驗的YouTube畫面中，似在無人飛行載具上出現宏正的公司標誌，宏正表示，其產品為一般商業用途，非提供軍事武器使用，且該標誌僅出現於伊朗某控制室的其中一台螢幕上，而非軍事武器上，特在此予以澄清。

美國《國會山莊報》指出，宏正與位於伊朗德黑蘭Raymond Computers的業務往來，可能違反國際規定之事，但經宏正向非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）查證，並經UANI提供之資料顯示，宏正之公司標誌係顯示於伊朗某控制室之螢幕上，而非顯示在無人機上，針對此事予以澄清。

宏正強調致力於遵守有關出口管制之相關法律及規範，亦高度關注此一事件，故日前已主動停止與伊朗的業務往來並進行深入的調查，同時亦積極與非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）合作。