高雄市動保處為了能讓民眾可以帶著家中毛孩四處趴趴走，建構高雄市寵物與人的無障礙友善空間，2020年推出寵物友善空間計畫以來，由原先的18家已擴增到目前有81家店家加入寵物友善空間標章，希望毛孩還能在高雄各地享受美好時光。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市動保處為了能讓民眾可以帶著家中毛孩四處趴趴走，建構高雄市寵物與人的無障礙友善空間，2020年推出寵物友善空間計畫以來，由原先的18家已擴增到目前有81家店家加入寵物友善空間標章，希望毛孩還能在高雄各地享受美好時光。

高雄市動保處表示，目前加入高雄市動物友善空間店家，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，動保處將持續擴大招募業者加入，未來希望能達到200家寵物友善空間店家，讓主人可以帶著心愛的毛孩來高雄各地共享溫馨時光。

位於鳳山區連鎖飲料店林姓店長表示，自己喜歡寵物，家中有養貓，但貓都關在家裡居多，他也想帶貓出去走走，以貓會友，讓喜歡貓的貓奴可以聚聚，看到動保處招募寵物友善空間文宣，二話不說就申請了！看著店裡貓奴們在自家店裡分享與貓生活的點滴，每個人臉上都掛著幸福的笑容就好滿足。

動保處處長葉坤松表示，城市裡的各個寵物友善店家，都是「友善、幸福」的種子教官，都是可以增加動保友善推動的一份子，讓飼主有機會從這些地方學習與如何陪伴及理解寵物，做好飼主應盡責任，進而打造高雄市為寵物友善城市。

農業局張清榮局長表示，歡迎各行業商家加入寵物友善空間認證，同時也可以成為推廣飼主責任的種子場所，盼飼主攜寵物進入寵物友善店家時，務必全程陪伴並遵守寵物友善公約，宣導寵物基本禮儀及飼養應注意事項，共同維護店家整潔及衛生，一起提升民眾飼養寵物的知識與水準，使高雄市邁向友善動物城市更進一步，毛小孩更幸福。相關資訊公告在動保處官網(https：／／livestock.kcg.gov.tw／)。