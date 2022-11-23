台灣女優吳夢夢擁有F級傲人身材，在成人界打滾6年，早期在SWAG拍攝成人片，並堅持男優固定由急診室醫師男友「熊吉」擔任，今年接受BBC中文網訪問，被冠上「台灣第一女優」封號；近日她在頻道「思春社」影片中爆料一位男優同時劈腿4位女優，被抓包後下場超慘。

吳夢夢爆料有一個男優約了很多女優，直言：「我光認識的就是他約了A女優，完了以後他去約B經紀人，B經紀人完以後去約C經紀人，C經紀人約完以後約了D女優」，她透露這件事情是4個女生串在一起，大家才發現該位男優同時跟業界的4個人在一起，男優對女生都說是別人纏著他，將幾個女生騙得團團轉，最後該男優因劈腿多方慘遭解約。

吳夢夢提到有男優曾1次劈腿業界4個女生。（圖／思春社YouTube）

劈腿男優最後被解約。（圖／思春社YouTube）

吳夢夢在影片中透露過去曾經有很多男伴，直到遇到現任男友才跟那些人斷了連絡，在拍片中也曾聽到許多男優和女優交往，在工作中互相認識，下班後有保持聯絡，之後就交往，她提到有業界工作人員或男優會跟女優交往，也聽說過有工作人員跟女優借錢，借完錢之後就消失，退出業界來躲避還錢。

（來源／思春社YouTube）

女優朵朵也分享曾遇過有女優很容易暈船，私下會去騷擾男優，且後來發現不止是男優，只要對她稍微熱情一點的男性，該女優都會主動約出去吃飯，結果朵朵後來去詢問男方的想法，男方表示對該女優完全沒有意思，後來就和該女優斷了來往。