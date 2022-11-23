前立委鍾紹和被控2008年擔任立委期間，幫忙新加坡永順集團「喬」油品接駁計畫，收受對方300萬元賄款，最高法院2018年12月依貪汙罪將鍾男判刑7年6月定讞，鍾於2019年1月入獄服刑。法務部矯正署已核准他假釋案。

判決指出，2008年到2012年鍾男擔任立委期間，董姓業者因為旗下公司提出，以所屬油輪卸儲定點錨泊在高雄港外7浬處的作業海域被駁回，因而尋求鍾的協助，鍾男於是以立委辦公室名義，邀請中央行政機關派員到辦公室協調。

鍾紹和將其助理所擬的提案，透過黨團助理在立院交通委員會提案，並作成附帶決議函請行政院參考等方式，協助董男推動油品接駁的申請案，鍾男在2011年4月5日收受對方的「感謝金」300萬元，高雄高分院更一審將他判刑7年6月，最高法院2018年12月駁回鍾上訴，全案定讞。2019年1月2日，鍾紹和至橋頭地檢署報到入監，矯正署日前核准他假釋。