「戀戀雲林溪，川越斗六門」，雲林溪上河圖叢書暨創藝成果大獲迴響。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林溪總長1萬7520公尺，1條載滿故事的溪流，終於卸下濃妝的面具，掀蓋露出它原本美麗、質樸的樣貌。雲林縣政府藉著雲林溪水岸更新，重現鄉親們記憶中的親水環境，期待成為都市環境的新地標。

縣府在雲林溪掀蓋及親水景觀改善工程的施作同時，透過8所學校的策略聯盟，帶領學生「藝」「童」揭開雲林溪沿岸豐富而多元的生態、歷史與人文，一同發想並創作屬於家鄉不同元素、不同角度的美，帶領學生認識並親近雲林溪。

「戀戀雲林溪，川越斗六門」，雲林溪上河圖叢書暨創藝成果大獲迴響。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

長輩們記憶中的雲林溪風華再現，孩子眼中雲林溪的現況、學生心中雲林溪的未來，許多雲林溪不同的面貌躍然紙上，並將這美麗的故事出版叢書，日前於雲林縣府大廳舉辦發表會。

「戀戀雲林溪，川越斗六門」，雲林溪上河圖叢書暨創藝成果大獲迴響。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，3幅雲林溪上河圖，由雲林、公誠及斗六國小3所學校美術班小朋友集體創作，分別繪製了古農版、現代版以及未來版，獲得許多迴響。

雲林溪上河圖不僅在「永續方舟，雲林先行」特展中吸取大家目光，今年春節連假期間，更於城頂街的雲林溪沿岸展出燈箱，讓夜晚散步於河岸的民眾也能一同欣賞學童們的創作，為夜晚的雲林溪增添不少文藝氣息。縣府更將雲林溪上河圖融入雙語元素，不僅對於縣內學生學習有助益，對外宣傳亦能加乘相關效益。

雲林縣政府教育處表示，藉由繪畫美學與創意藝文課程，讓孩子回顧母親河雲林溪的曾經、欣賞她的現在並展望未來，讓環境教育與生態永續深植下一代的心中，讓雲林溪的水環境與人文發展能夠綿延滋長。

為了記錄孩子們的創「藝」展現，縣府特別透過叢書的出版來記錄孩子踏查、訪問與創作歷程，他們透過這些活動，了解自己的家鄉，進而產生認同。

除了繪畫美學，更集結保長國小、鎮西國小、鎮南國小、鎮東國小以及林頭國小各校的發想與創作，俯瞰雲林溪古今之美的攝影比賽、老照片徵集，以及各路高手的「雲林溪SHOW創藝」圖畫、新詩新詞以及詞曲創作徵選，雲林溪走讀地圖、社口公園植物地圖踏查、雲林溪課程見學等，如此的美好課程設計與活動規畫，讓雲林溪掀蓋更具歷史意義。

另外，由林正雄校長填詞、黃俊達老師譜曲的「戀戀雲林溪，川越斗六門」交響樂曲，活動現場邀請林正雄校長指導，由王昱心、林怡伶老師演奏，搭配黃予潔、蘇軒儀2名學生的新詩新詞朗誦，在深秋的雲林溪岸，樂音裊裊、童音朗朗，大家一同享受雲林溪的美好。