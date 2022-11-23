智慧機械海外推廣計畫成果發表會，今天在大台南會展中心登場。(曹婷婷攝)

新冠疫情對全球生產製造及貿易造成嚴重衝擊，為協助台灣機械產業突破疫情困境，拓展海外市場，經濟部國際貿易局結合電子設備協會，協助機械業者數位轉型，升級產業，藉由數位行銷搶攻全球商機，拓展海外成果豐，貿易局統計，今年1月到10月機械出口值與去年同期相比，成長6.1％，達到241億美元。

經濟部國際貿易局去年首度與台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會等3大公會合作，協助機械業者突破疫情下的行銷困境，今年藉由智機虛實整合，搶攻國際商機，今天於大台南會展中心舉行智慧機械海外推廣計畫成果發表會。

貿易發展組長張淑逸表示，受疫情與俄烏戰爭等地緣政治影響，廠商營運受衝擊，但也看到業者韌性；為協助業者克服難關，調整生產製造模式或建構新供應鏈，甚至數位轉型等，突破逆境。張淑逸說，機械產業去年產值1.2兆元，成長8.6％，因外銷暢旺，出口值279億美元，增加27％，令人振奮。

今年4大公會引領87家廠商產出50部短影音，輔導數位行銷轉型；線上形象館升級改版，建材家具、電動車、航太、醫材、鞋子5大應用領域超過百家國內智慧機械品牌廠上線展示；360沉浸式體驗協助7家業者實境拍攝，讓買主感受台灣業者製造實力；打造6支台灣智機ESG、智慧化形象短影音，帶領國內業者參加9場海外展等，多管齊下搶攻國際商機。

張淑逸強調，貿易局推出數位行銷工具，全力協助廠商，在應用端媒合全球買主迅速導入AI智能，於海外拓銷活動時，藉由人像、聲音模擬，以當地語言與國外業者互動，加快交流、溝通，有利洽談訂單。

張淑逸說，因應歐盟將從2023開徵碳關稅，可預期未來「綠色採購」將是全球產業發展趨勢，目前國內機械業者已超前部署，致力於研發更高效率及更少能源消耗的機械設備，努力達到2050全球「淨零碳排」目標。