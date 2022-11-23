高雄義守大學語文學院應用英語系學生代表台灣參加日本「名古屋世界青年會議」，以戰爭議題對世界各地的影響、台灣及日本青少年心理健康、做自己的代價為主軸，透過學術討論後再轉化為實體項目，以動畫影片、廣播節目、建立社群交流平台等成果，榮獲兩項白金獎及影片製作優賞的肯定。

義守大學表示，獲得白金獎的應英系學生為大四學生梁建輝、林湘昀及大三翁于絜與宏都拉斯的蘇安雅，他們攜手海外日本福祉大學的學生，以「戰爭議題對世界各地的影響」為主題，探討不同國家對於戰爭的看法，並以台灣、日本、宏都拉斯學生的角度，表達戰爭對全球經濟、環境、社會、人民生活造成諸多的負面影響，同時透過社群平台、錄製廣播節目等方式，分享對戰爭的看法。

梁建輝表示，首次參與就拿下亮眼成績，非常開心，尤其透過WYM跨國專案學習成果發表活動，不僅讓他學習到擔任領導與團隊溝通的重要性，還能夠發揮語言專長實際應用在發表會上，並且被國際看見，真的很棒。

榮獲白金獎的應英系另一團隊，由今年6月畢業的劉芳妤、大四的李迎萱、陳俊豪、吳宣錡、林姵妤等人組成，他們與日本立命館大學的學生聯手合作，以「台灣及日本青少年心理健康問題」為計畫主題，延伸探討青少年在面臨心理健康問題時，會有哪些狀況以及如何排解情緒，團隊規劃短、中、長期目標，透過架設社群媒體論壇，從互動、問卷調查與廣播節目的傳遞，提升國際對於青少年心理健康議題的重視。

陳俊豪說，感謝學校提供機會，讓他能夠藉競賽累積實戰經歷，同時也結交其他國家的朋友，開拓彼此視野。

獲視頻製作優賞的「做自己的代價」是由應英系獲白金獎的兩個團隊共同組成，成員發揮跨域實力下海當演員，以流利的英語能力，詮釋一人多角的表演，並藉影像錄製和剪接，傳達每個人內在心理所要面對的壓力與問題。

應英系指導老師方柏婷說，學生將闡述的議題融入創意元素，所累積的經驗都是他們未來最大的資產。