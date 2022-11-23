今年世足賽別開生面在中東國家卡達與冬季舉行，不僅撞期歐洲職業聯賽，也碰到美國NFL的球季。足球是世界最受歡迎的運動，然而NFL美式足球是美國人的全民運動，「足球」是否有能力撼動「美式足球」，搶佔美國球迷客廳的電視機？

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）樂觀看待足球在美國的發展，畢竟2026年世足賽的地主將是美國、墨西哥、加拿大3地聯合主辦。英凡提諾說：「美國很快就要成為足球強權，比各位想像的都還快，世界40億的足球迷都該有個美國夢。」

足球的正式全名為協會足球（Association football），平日簡稱足球（football），但是這個名詞在北美成為「美式足球」（American football）的簡稱，協會足球在北美被稱為soccer。除了美式足球還有澳式足球、橄欖球、加式足球都是來自相同譜系的運動，比賽內容與規則和協會足球差異巨大，球迷並不是互通的。

美國球迷會在感恩節的時候從NFL轉台到世足賽？英媒《衛報》引述幾位專家教授的看法，「足球在美國一直都是未來式的運動，不知何年何月才會成為主流。」他們認為NFL美式足球是個收視巨獸，沒有什麼比對抗NFL更加困難的了。

美國高達33%成年人自認為NFL美式足球的球迷，其次為職棒大聯盟的20%、大學美式足球18%，職籃NBA的16%、職業冰球NHL的10%，相較之下足球的7%和高爾夫、網球差不多。即使大學美式足球都有這麼高支持率，足球要挑戰NFL絕無可能，一位專家說：「世足轉播單位FOX最後看到收視率可能會不太高興。」