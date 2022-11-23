汪小菲和大S離婚1年，兩人因家用費鬧上法院，汪小菲氣得狂發文罵前妻一家，還暗酸具俊曄：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」對此，大S已將床墊運到S Hotel停車場入口，汪小菲放話要把床墊燒毀，今（23日）傍晚S Hotel已派人解體、回收。不過，該床墊品牌並非價值近千萬的海絲騰，而是約台幣10萬的英國SLEEPEEZEE席俐斯名床。對此，業者看過被銷毀的床墊後表示，該款並非Hästens海絲騰，都是泡棉，沒有招牌的馬尾毛，非當初汪小菲購入的那款。

汪小菲看到大S再婚後，表明不想再支付電費，並嗆她和具俊曄連床墊都不換，意外點燃床墊之戰，因此床墊的品牌、價格都被起底。汪小菲的母親張蘭前天在直播中爆料：「該床墊是世界頂級大牌，要價200萬。」雖未說明是人民幣或台幣，但已被猜測是號稱「床墊界勞斯萊斯」的海斯騰(Hastens)，汪小菲購買的Vividus同款目前要價932萬。

今（23日）傍晚，S HOTEL公開床墊「被處決」的畫面，兩名壯漢持刀狂割，厚實的床墊瞬間解體，被載上回收車淪廢棄物。S HOTEL李總經理下午5點半受訪透露，花了1萬5請專業廠商回收，預計這兩天會燒毀，但要按照廠商後續做處理。

床墊稍早已被割爛。（圖／陳俊吉攝影）

不過，《中時新聞網》拍到該床墊的品牌並非海斯騰，而是英國SLEEPEEZEE 席俐斯名床；針對部分網友質疑床墊遭到「狸貓換太子」，飯店工作人員表示，該床墊是由大S家送來，他們也不知道是什麼品牌。

大S歸還的床墊為英國SLEEPEEZEE席俐斯名床。（圖／陳俊吉攝影）

據悉，英國 SLEEPEEZEE 席俐斯名床成立於1923 年，是全英國唯一獲頒女王伊莉莎白二世與查爾斯王子「雙皇徽認證」殊榮的床墊品牌，每隔5年接受英國皇室授權協會 Royal Warrant Holders Association 的嚴謹審核，確保產品的高品質。