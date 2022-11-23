民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）23日與前市長林智堅（中）一同光榮車隊掃街，途中遇到大雨也不放棄能夠接觸到市民的時間。（沈慧虹競辦提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹23日與前市長林智堅一同光榮車隊掃街，途中遇到大雨，有支持者上前緊握沈慧虹的手直說不捨，還有許多人送冷、熱飲與毛巾到競選總部，表達關心。選戰進入倒數階段，沈慧虹近日啟動1天3場的「戰鬥車掃」，途中就近於廟口簡單休息，把握每分每秒接觸到市民的時間。

沈慧虹今天與林智堅、市議員施乃如於南區車掃拜票，途中遇到大雨，仍有熱情支持者在路邊等候，後因雨勢取消部分路線，許多支持者直奔競選總部，帶著熱飲薑汁地瓜、冷飲珍珠奶茶、水果鳳梨還有毛巾等，關心沈慧虹。

支持者魏小姐說，本來要在車掃經過的路線送禮物給沈慧虹，但在直播看到沈慧虹邊淋雨邊揉眼睛很心疼，所以就直接趕到競選總部送上「光榮黃花束」為她加油打氣。魏小姐也稱讚沈慧虹認真、溫暖，且之前合照時虹姐都會說「你又來啦！」讓她很感動，「虹姐就是讚！」

近日沈慧虹啟動不落地戰鬥車掃，1天3場中間只在廟口休息，她說，因為要短時間、大量密集接觸到所有市民朋友，所以珍惜每分每秒，也就近找廟口吃飯休息、節省時間，讓大家看見沈慧虹一直在這座城市裡。

沈慧虹還收到許多印象深刻的禮物，她分享1把寶刀和送雞排的故事，寶刀是市民朋友祝福她「披荊斬棘」；雞排則是會有不少市民朋友、支持店家特別等在路線上，抱了整箱雞排要送給她和團隊，「每次收到同仁都很開心」邊掃街邊大快朵頤。

沈慧虹今天與林智堅、市議員施乃如於南區車掃拜票，途中遇到大雨，仍有熱情支持者在路邊等候。（沈慧虹競辦提供／陳育賢新竹傳真）

沈慧虹表示，今上午站路口也遇到小雨，許多市民仍充滿熱情，搖下車窗比出5的光榮手勢；而每次站路口、車掃和市民的眼神交流與揮手都是增加她和市民朋友了解的過程，選舉倒數3天，她會繼續把握努力握緊每雙手，也呼籲市民朋友，選舉是正面歡樂的，11月26日走出門投票。