證交所表示，112年每日召開股東常會公司家數限額依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃為80家，若最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50％以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記80家限制。

證交所指出，112年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

另配合公開發行股票公司股務處理準則之修正，自112年起新增「股東會召開方式登記作業」，請公司於完成日期登記後，至「股東會召開方式登記作業」登記召開方式。本項作業不須設定IC卡即可登記，測試及正式登記時程比照股東常會日期事前登記作業辦理。

證交所為服務上市（櫃）及興櫃公司順利辦理112年股東常會召開日期及召開方式事前登記作業，預計於11月及12月舉辦2次模擬測試。相關時程如下：

一、第一次測試：(一)設定憑證IC卡作業，於11月28日00:00起，迄12月1日17:00止。(二)股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，於12月2日09:00起，迄12月2日17:00止。(三)測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

二、第二次測試：(一)設定憑證IC卡作業，於12月12日00:00起，迄12月15日17:00止。(二)股東會日期登記作業及股東會召開方式登記作業，於12月16日09:00起，迄12月16日17:00止。(三)測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，始能辦理股東常會日期之事前登記測試事宜。為利公司熟悉作業方式，各公司宜把握兩次模擬測試機會，以免正式作業時有所疏漏。