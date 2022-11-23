鏡新聞首次加入九合一大選播報，為了提供觀眾最精確詳實的大選結果，特別規劃《1126開票特別報導》，26日投票當天從下午2點開始至深夜12點，由當家主播廖芳潔領軍，與主播朱培滋及王顯瑜、王鈺婷「雙王」主播輪番接力。廖芳潔表示：「雖然今年選舉沒有辦法在有線電視跟大家見面，但請大家鎖定MOD508頻道及Youtube頻道，鏡電視有最乾淨、漂亮的鏡面視覺享受、最專業的主播以及與談人！」

《九合一開票特別報導》各節特報中邀請到多位專家及學者進行對談，針對最新數據剖析政治版圖可能會有的變化及影響，同時在各投開票所、六都市長候選人競選總部及中選會等，也有鏡新聞的報票夥伴，即時回報前線開票數字至新聞部的計票中心。多管齊下，讓觀眾掌握最新數據，不漏接任何最新消息。

此外，選前倒數2周時，鏡新聞即推出一系列深度分析選情的專題報導，包括「鏡看選舉」、「九合一關鍵選戰特別報導」以及「戰情室」等，致力於提供觀眾最多面向的大選內容，全方位掌握瞬息萬變的政治局勢。