亞洲最具影響力聲音社群品牌KKBOX現正舉辦週年慶，悠遊付歡喜同樂，使用悠遊付購買KKBOX任一方案達到消費門檻，即贈狂歡禮包及現金回饋券，最高回饋120元。

KKBOX即日起至12月31日止舉辦週年慶，推出最低5折的訂閱方案，悠遊付也推出加碼回饋活動，自11月21日起至12月18日止，凡使用悠遊付購買KKBOX任一方案達1,200元以上，即回饋「100元狂歡禮包」1份，內含2張50元現金回饋券，限量600份，每帳戶限回饋1份。

此外，悠遊付加碼回饋的活動期間使用悠遊付購買KKBOX任一方案達149元，回饋20元現金回饋券1張，限量2,000份，每帳戶限回饋1份；兩項回饋可疊加，也就是說，每帳戶至多可拿到價值120元的回饋。

悠遊卡公司總經理邱昱凱表示，即日起在KKBOX的「付費中心」可以直接點選悠遊付作為支付方式，隨身聽超過9,000萬首流行音樂，享有屬於自己的音樂世界就是這麼輕鬆。