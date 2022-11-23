隨著雙11結束，黑色星期五購物節緊接而來，CASETiFY就在12月1日推出黑五購物節限時優惠與網路星期一快閃優惠，凡於 CASETiFY 官方網站與 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買任 1 指定產品即享85折、2件享75折、3件或以上享超低7折優惠，不管是年度最受歡迎的印花手機殼、超越軍規防摔能力的終極防摔手機殼、近30種款式百搭且實用的手機背帶套組等產品皆享折扣，一次趁黑五把3C周邊、保護殼通通買起來。

CASETiFY 分享七款受台灣消費者歡迎的藝術家印花設計。（CASETiFY提供）

另外CASETiFY也搭著黑五購物節限時優惠，分享了七款受台灣消費者歡迎的藝術家印花設計手機殼，包含來自日本藝術家 foxy illustrations 的可愛兔子印花與 Onitatu99 貓系列生活插畫 ；韓國插畫家 Nyangsongi 將貓化身為海洋世界中的美人魚的設計、Yeonju Choi 讓貓搭上外星人的幽浮探索喵星球的插畫與 INAPSQUARE 以童趣黑白線條創作的貼紙風格圖案；還有來自台灣藝術家低級失誤 SAITEMISS 所創作的充滿愛與自我成長的浪漫插畫，以及台灣插畫家章魚燒燒 shaoshaoooooo 的俏皮的恐龍與花草世界印花，同樣均享優惠。