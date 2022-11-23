需求不振廠商減產期來了！經濟部今公布10月工業生產指數，年減3.56％，拉出連二黑。主要全球通膨及升息，造成終端市場需求疲軟，為了消化庫存，廠商採取減產或調整產線因應。

接下來，經濟部統計處預估11月工業生產也不妙。在全球通膨及升息壓力、俄烏戰爭衝突，加上中國大陸堅持清零等三大因素拖累國際經貿下，可能年減5.9％到8.8％，拉出連三黑。經濟部統計處副處長黃偉傑預估，製造業表現低迷狀態，可能維持到明年上半年。

工業生產指數反映一國工業產銷狀況，其中9成3屬製造業，當指數衰退，就代表產品出貨量減少。統計處今發布的10月工業生產指數為，年增率為負3.56％，是繼9月年減4.49％之後的連二黑。

衰退的原因，黃偉傑解釋，製造業主要靠電腦電子產品、電子零組件業兩塊在撐，但在全球通膨及升息下，終端市場需求疲軟，慢慢也出現產能利用率調整問題。傳產部分，同樣面臨庫存，業者設備投資意願保守，採取減產因應衝擊。

綜觀資訊電子產業方面，受到液晶面板及組件業衰退53％影響，電子零組件業生產指數僅成長2％。傳產部分，化學原物料、基本金屬都比去年同期掉2成以上，機械設備業也減1成，兩者都是連11黑。