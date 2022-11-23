北市仁愛圓環「363萬特斯拉」暴衝自撞大樓 車頭爛毀3人傷

台北市警消23日晚間6時許獲報，仁愛路圓環旁有輛特斯拉電動車從地下停車場駛出，突然不明原因暴衝自撞大樓花崗岩樑柱，還波及2名路人，包含特斯拉的駕駛共3人送醫，所幸都輕傷並無生命危險，肇事原因有待調查釐清。
肇事的藍色特斯拉型號為全新要價363萬起的Model S，正值下班交通尖峰時刻，從地下停車場出來竟暴衝自撞大樓樑柱，撞擊力道之強，不僅花崗岩被撞崩落，特斯拉自己也車頭幾乎全毀，許多下班經過的人車，目睹車禍都被嚇了一大跳。
台北市警消23日晚間6時許獲報，仁愛路圓環旁有輛特斯拉電動車從地下停車場駛出，突然不明原因暴衝自撞大樓花崗岩樑柱，還波及2名路人，包含特斯拉的駕駛共3人送醫，所幸都輕傷並無生命危險，肇事原因有待調查釐清。
肇事的藍色特斯拉型號為全新要價363萬起的Model S，正值下班交通尖峰時刻，從地下停車場出來竟暴衝自撞大樓樑柱，撞擊力道之強，不僅花崗岩被撞崩落，特斯拉自己也車頭幾乎全毀，許多下班經過的人車，目睹車禍都被嚇了一大跳。
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