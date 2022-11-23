2022年國際足總世界盃（FIFA World Cup）卡達開打，奪冠呼聲高的阿根廷昨（22日）意外爆冷，1：2敗給亞洲沙烏地阿拉伯，讓許多球迷跌破眼鏡，一名信心十足的澳洲賭客，豪擲16萬美元押阿根廷獲勝，殊不知爆冷被逆轉，賭金血本無歸。

每日郵報報導，運彩網站TAB證實，一名澳洲賭客重押16萬美元，看好由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷隊，賠率1.13，如果阿根廷隊取得勝利，就能獲得18萬美元，賺取2萬美元（折合新台幣約62萬）的淨利。

然而，阿根廷隊卻爆冷被擊敗，遭沙烏地阿拉伯在下半場速進兩球逆轉勝，而這16萬美元全都拿不回來。

苦主不只一名，還另有賭客押注10萬美元，看好阿根廷隊以超過2.5球擊敗沙烏地阿拉伯，代表阿根廷隊至少要進3球以上，這樣一來，他就能把17萬美元帶回家，淨賺7萬美元。但在22日後，他空手而回。