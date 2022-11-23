基隆有名男子阿強(化名)與13歲女友阿芳(化名)，2人交往成為男女朋友後，他卻趁著女友補習班下課，接送載往摩鐵激戰2小時，事後阿芳父親得知後，對他提告強制性交；基隆地院審理，當天阿芳一起平攤房間錢，還提醒阿強去櫃檯拿保險套，應非受到強迫，但因阿芳未成年，依對於未滿14歲之女子為性交，處阿強有期徒刑4年，可上訴。

根據判決書記載，去年4月上旬下午4時許，男子阿強騎車到補習班接未成年小女友阿芳離開後，2人便直奔摩鐵激戰2小時，阿芳父親事後得知此消息後，便報警對他提告強制性交。

阿方指控男友，她提到當天假日，男友訊息留言等她補習班下課時要來載她，之後2人便到附近的摩鐵，不過房間錢是2個人平分，各自掏錢給櫃檯人員，她進了房間上完廁所後，男友便把她拉到床上要發生關係，還要脅若不從就請她吃子彈，她受到驚嚇，只好與男友發生了性行為。

基隆地院審理時，根據阿芳的證詞，她當時語男友平分摩鐵房間的錢，並且進房後提醒男有去櫃檯拿保險套，2人在發生關係後，輪流去洗澡，甚至，離開摩鐵後，又一起去吃火鍋，她還幫男友盛飯、倒飲料，其互動無任何異狀。

另外，在事發的前一天，男子阿強曾和女友阿芳傳訊息，阿強在訊息中寫著「抓內內(胸部)給我看」，而女友阿芳則回應「明天再看」，可見阿芳於事發之前可預見，很有可能會與男友阿強有較為親密的身體接觸。

法官指出，阿強與阿芳雖為男女朋友，但是阿芳未滿14歲年紀尚輕，心智發育並未完全健全，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，而阿強剛滿18歲已經是成人，竟未克制情慾而與阿芳發生性交行為，嚴重影響阿芳身心正常發展；另外，阿強並未與阿芳父親達成和解，審酌阿強家境貧困、未婚又育有1幼子，依對於未滿14歲之女子為性交，處有期徒刑4年，可上訴。