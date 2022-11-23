房市旺季不旺，根據中央銀行公布10月五大銀行新承作房貸金額472.72億元、創八個月來新低，月減74.49億元或13.61％，年減更達156.84億元或24.91％，尤其新增房貸利率續上揚0.096個百分點至1.827％、創逾六年半新高，央行官員強調，主要是央行升息的效應。

央行官員表示，10月五大銀行新增房貸利率續上揚，主要是9月央行再升息半碼（1碼是0.25個百分點），中華郵政等均調高利率，與其相連結的房貸放款利率先跟著上揚，至於採月調整的銀行，也在10月幾乎十足反應，另少數可能採季調整，不排除11月部份銀行會再小幅調高。

五大銀行10月新增房貸金額明顯減少，央行官員不諱言，房市買氣偏向保守，從六都當月移轉棟數也相符合，六都合計月減6.87％，年減更達二位數的28.2％，前十個月合計年減4.39％，凸顯房市觀望氣氛轉濃。

房價方面，信義房屋房價指數（中古屋），大台北地區10月年增達到二位數的10.53％，9月是8.2％。但央行官員說明，觀察營造工程物價指數年增率，受到缺工及原物料上漲衝擊，4月（11.6％）之前均高達二位數，5月已開始回落，10月大幅下滑至4.6％，未來可望反應在房價上，下調幅度就看建商財務狀況與態度而定。