卡達成為中東國家首個世界盃足球賽主辦國，豪砸2290億美元（約新台幣7.16兆）打造8大體育館及各項交通設施，被譽為史上最貴世界盃。儘管當局預期經濟效益達170億美元，為期一個月入境觀光客總數有望超過100萬，巨額虧損仍避免不了。反觀鄰國阿聯第二大城、也是中東金融匯集地杜拜，因絕佳住宿條件被評為本屆世足最大贏家。

綜合CNBC、《華爾街日報》及體育前線(Front Office Sports)報導，中東沙漠奇蹟、奢華之城「杜拜」沒有拿下主辦國的資格，卻沉浸被大量遊客用鈔票狠狠教訓的喜悅。對擁有300萬人口的卡達來說，一夕間負荷超過100萬入境客非常不容易，境內住宿條件緊縮，除了當局正努力應對後勤工作，航空公司每天加開數十班航班以幫助緩解。包括沙烏地阿拉伯、巴林、阿曼等周圍國家也紛紛跟進彌補空缺，但主要是為自己國家人民提供的服務。

數以千計的球迷希望在難得時刻獲得酒精的催化、更便宜的住宿，還有與自己故鄉相仿的生活環境，而杜拜被視為相對自由的城市。此前，卡達在賽前48小時無預警宣布場內禁賣酒精飲料，使大批球迷以及贊助商措手不及，不滿情緒炎上。

一名62歲美國男子在杜拜機場接受採訪，說道「要麼就甘願一點在海灘搭帳篷，或你花240美金住這裡的五星豪華酒店。」

擁有許多穆斯林人口的杜拜，法律建立於伊斯蘭教基礎上，長年吸引外資前來開設酒店、餐館和酒吧。近年更放寬齋戒規定，觀光客與外國人不必等到天黑才能上酒吧喝酒，此舉旨在提高外國旅客的地位以助經濟成長，讓國家成為更具魅力、甚至是超級富豪的娛樂場。

阿聯酋航空首席商務官卡齊姆(Adnan Kazim)表示，與去年同期相比，飛往杜拜的旅客增加11%，他們多來自阿根廷、澳洲、巴西、西班牙等足球興盛國；而旅宿業者表示，儘管9月遭受最大市場歐洲與英國經濟逆風，不過開賽幾週內，住房率預計超過9成。