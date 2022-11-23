藝人大S（徐熙媛）和前夫汪小菲因金錢糾紛再度鬧上新聞版面，汪小菲的砲火甚至波及小S（徐熙娣）及大S現任老公具俊曄，一度開嗆：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」對此，大S昨（22）日火速把床墊歸還至汪小菲名下的S Hotel，今晚飯店還公開床墊銷毀過程，畫面在網路上直播後引發熱議，律師李怡貞看了也狠酸，「床墊裡有沒有蹦出一堆酸辣粉？」讓網友忍不住爆笑。

S Hotel總經理今（23）日受訪時表示，廢棄床墊屬大型垃圾，飯店無法使用也無法自行銷毀，因此花費1萬5千元找了專業廠商處理，而稍早床墊就在眾目睽睽下，被兩名壯漢持刀剖開，短短5分鐘就變成垃圾。

據了解，被銷毀的床墊並非汪小菲原先購入的海絲騰品牌床組，除了花紋不符外，割開也不見經典的「黑色馬尾毛」，品牌人員也證實，大S家中的確有一張海絲騰床墊，但並非是現場被割開的這張床墊。

對此，律師李怡貞在粉絲專頁《女人大律師李怡貞》發文表示，這應該是全世界第一場床墊報廢直播，直說：「怎麼會有這麼有『童心』的男人」，接著李怡貞又在貼文留言處狠酸，「童心未泯跟幼稚只是一線間」、「沒空看到最後，誰告訴我後來床墊裡有沒有蹦出一堆酸辣粉」、「床墊RIP，很快八點檔本土劇也會有這個梗了」。

事實上，汪小菲和母親張蘭多次開直播數落大S，直播中還不忘順便宣傳自家品牌「麻六記」的酸辣粉，據陸媒指出，隨著糾紛越演越烈，張蘭直播食品的生意也蒸蒸日上，銷售額甚至突破上億元。