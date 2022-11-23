九合一選舉投票日近在咫尺，國民黨基隆市長候選人謝國樑今（23）日在臉書分享了國民黨嘉義市長黃敏惠到基隆替他輔選，謝國樑感動喊出：「期待未來的基隆市與嘉義市共同合作，城市互相交流學習、一起共好！」

謝國樑今日在臉書PO出一篇「勇媽市長力挺國樑」的文章表示，「今天很開心黃敏惠市長首度北上基隆力挺國樑，感謝敏惠市長不畏風雨，一同站上宣傳車，與國樑一起熱情的向基隆市民好朋友問好」。謝國樑說，「這次敏惠市長來到基隆，我們互相交換了紀念品。我們由安卡利動漫藝術工作坊廖志祥老師（小白老師），特別親手繪出敏惠市長與國樑兩人站在基隆市府前的畫作，祝福我們兩位都高票當選」。

最後謝國樑提及，黃敏惠也帶來充滿檜木香、印有他和小愛、小愛媽媽的木雕，讓他非常感動，謝國樑相信：「3天後，敏惠市長與國樑一定會一起當選，也期待未來的基隆市與嘉義市共同合作，城市互相交流學習、一起共好！」