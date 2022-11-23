從女團Sweety出道的曾之喬（喬喬），拍攝《紫禁之巔》、《愛上巧克力》、《無神之地不下雨》等多部電視劇，被不少粉絲視為女神，她與辰亦儒結婚2年感情甜蜜，外型亮眼的她身材高挑纖細，時常在IG和粉絲分享生活；近日她參加品牌活動，幸運遇到林青霞，曾之喬事後和粉絲分享心情，讓網友直呼「太羨慕了」。

女星曾之喬今（23日）在社群平台發文直呼「拜見教主」，身為知名女星的她時常出席時尚活動，面對鏡頭總能展現自信一面，即使遇到外國知名女星都依舊從容，她表示過去有多次經驗一起合照的人會害羞說：「不好意思喔⋯我一直發抖，太緊張了」，曾之喬激動表示：「我在青霞姊姊身邊也會發抖啦！」讓大家不用為了發抖或口吃覺得抱歉。

曾之喬感謝品牌活動方的邀請，同時狂讚林青霞「讓我遇見的傳說中的林青霞女士，美麗與智慧不敗的教主️。果然是經典和優雅的化身，大氣親和又可愛，一同合照時牽著我的手上台，一起聊天時細心呵護鼓勵晚輩，溫柔體貼到不行」，她透露林青霞在現場誇她好漂亮好幾次，「讓我感覺我的美貌達到人生最高峰」，由於活動當天是曾之喬生日，所以有許多人一起祝她生日快樂，讓她直呼「真的很幸福餒」。

網友紛紛表示：「天啊，太羨慕了」、「每次站在妳旁邊真的都會緊張，因為真的太漂亮了！」、「蛋糕那兩張好可愛餒」、「兩位美女合照，畫面太養眼了」、「當天母林青霞遇上林青霞本尊」。