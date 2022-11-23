名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）一向對「魔獸」霍華德（Dwight Howard）看不順眼，這次霍華德在台灣T1聯盟開啟職籃第二春，打出好成績卻遭到歐尼爾酸言酸語。兩人都是NBA魔術隊選秀狀元，「超人」原先是歐尼爾的綽號之一，他不滿被霍華德占用，他不喜歡霍華德早已是公開的事了。

歐尼爾兩年前在NBA的節目玩一個「先發、板凳、汰除」的小遊戲，他毫不掩飾自己對霍華德的嫌惡。主持人出的題目是：姚明、霍華德，詹姆斯（LeBron James），結果歐尼爾不太願意回答。主持人大笑，後來得出的答案果然是「詹姆斯先發，姚明板凳，霍華德汰除！」

大衛羅賓生（David Robinson）也曾是歐尼爾非常痛恨的球星，不過在答題的時候歐尼爾還是給予他公正的評價，並且說歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）更強，「歐拉朱旺在（1995年）總冠軍賽把我剃光頭。」

這次歐尼爾公開嘲笑霍華德的成功，霍華德23日下午在IG直播說：「我們今天講講嫉妒和仇恨，說說那個製作影片批評我在台灣打籃球的人，就是俠客歐尼爾。」霍華德強調他從未痛恨過歐尼爾，他愛所有的人。「超人歐尼爾，原版的超人歐尼爾在仇恨別人？你賺了很多錢，你很成功，大家都想要變成你，為什麼你現在要恨別人？仇恨來自嫉妒，拜託，你這種成熟有智慧的人不需要這麼做。」