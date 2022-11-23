大陸國務院總理李克強23日主持召開國務院常務會議，會上部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落實見效，鞏固經濟回穩向上基礎。會議並表示，要適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

央視新聞23日晚間報導，李克強主持召開國務院常務會議，會上表示，要部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎。國務院決定11月底前向地方派出督導工作組，督促前期已經推出的政策措施切實落實。

會議指出，要引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支援力度，並適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

會議還要求，要支持平台經濟持續健康發展，保障電商、快遞網路暢通。住房政策上要落實「因城施策」，支持剛性和改善性住房需求的政策。推進「保交樓」專項借款儘快全面落實到項目，激勵商業銀行新發放「保交樓」貸款，促進房地產市場健康發展。

稍早前，中國人民銀行、中國銀保監會23日晚間發布「關於做好當前金融支援房地產市場平穩健康發展工作的通知」。通知要求，堅持「兩個毫不動搖」，對國有、民營等各類房地產企業一視同仁。鼓勵金融機構重點支援治理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展。

同時，支持各地在全國政策基礎上，「因城施策」要實施好差別化住房信貸政策，合理確定當地個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，支持剛性和改善性住房需求。鼓勵金融機構結合自身經營情況、客戶風險狀況和信貸條件等，在城市政策下限基礎上，合理確定個人住房貸款具體首付比例和利率水準。