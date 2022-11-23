本屆卡達世界盃足球賽被譽為「死亡之組」的E組，今（23日）晚9點由德國對上日本，「德國坦克」迎來新帥弗利克（Hansi Flick），而日本主帥森保一則尋求突破16強最佳成績紀錄。彩迷關注「死亡之組」究竟誰能出線，彩券行業者也透露兩隊賠率，以及投注要特別注意的地方。

兩強勢均力敵，日本隊誓言突破16強紀錄，而德國則是在佛利克掌兵符後取得亮眼成績，過去熱身賽僅交手兩次，德國1勝1平，料將迎來一場龍爭虎鬥。

根據ETtoday新聞雲報導，士林夜市知名「飛來發彩券行」業者黃偉祺透露，彩券行買氣對比4年前更加熱絡，而在昨天沙烏地阿拉伯爆冷逆轉後，買運彩比較關心賠率高的一方，「很多人沒在看球賽，而是在看哪國賠率比較高」。

以不讓分賠率來看，由高到低分別為最高的日本5.5、摩洛哥3.6、克羅埃西亞1.67，以及德國1.25。不過黃偉祺提醒，買德日讓分盤的彩迷要注意一點，因為德國讓日本1分，所以下注德國就要減一分算，2比0或者3比0才算數，若2比1就沒有。