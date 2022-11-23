柯文哲趁著掃街的空檔，到蘆洲的信仰中心湧蓮寺參拜，湧蓮寺主委、侯友宜蘆洲區競選總部主委陳永昌也全程陪同。(黃敬文攝)

隨著九合一選舉進入最後階段，民眾黨主席、台北市長柯文哲今(23)日特別規劃到新北進行輔選，早上首站即到新北的三重、蘆洲地區替自家的議員候選人陳俊霖輔選，接連在三和市場徒步掃街並在三蘆境內進行車隊掃街拜票；柯文哲坦言第一次參選沒有經驗，只有空氣票幾乎沒有組織票很難預測。

柯文哲趁著掃街的空檔，到蘆洲的信仰中心湧蓮寺參拜，湧蓮寺主委、侯友宜蘆洲區競選總部主委陳永昌也全程陪同，接著再轉往保和宮參拜，結束之後在繼續投入輔選行程。

對於新北市的議員是否有機會在新北市議會組成黨團，柯文哲坦言，這次的九合一選舉是民眾黨第一次參加，過往沒有相關的經驗；他說，所謂的空氣票還是很不可靠，一般來講選舉有組織票，那就很精確可以算大概多少票，但民眾黨幾乎沒什麼組織票，只靠空氣票就很難說了。

針對是否擔心投票日當天會下雨，柯文哲稱有看過氣象預報說投票日那天好像會下雨，當然下雨會影響投票意願。

柯文哲今天在新北的輔選行程滿檔，早上先到三蘆地區替第四選區的市議員候選人陳俊霖輔選，下午則到板橋與市議員候選人吳達偉合體展開車隊掃街，接著再到中和跟市議員候選人王如意一同車隊掃街，最後晚上到新莊陪同陳世軒車隊掃街，一天的行程可說是「掃好掃滿」。