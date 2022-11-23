大陸觀察者網報導，11月23日，中汽協發布今年1-10月汽車銷量前十位的廠商。相較於去年，民營三巨頭之一的比亞迪排名上升至第5位，而華晨寶馬跌出前十。上汽、一汽、東風仍牢牢占據一梯隊，長城排名下滑至第10位。

整體來看，前十家車企1-10月銷量1898.3萬輛，占汽車總銷量的86.4％，較去年同比增長0.4個百分點，表明市場進一步向龍頭車企集中。

細分品牌中，上汽、廣汽、比亞迪、吉利、奇瑞5家車企銷量較去年增長，其中比亞迪1-10月銷量達140.3萬輛，同比增長158.52％，增幅最大；一汽、東風、長安、北汽、長城等車企銷量較去年有所下滑，其中長城前十個月累計銷量僅90.25萬輛，是銷量前十的車企中唯一未達到百萬區間的品牌。

比亞迪銷量增長主要來自乘用車市場貢獻，產銷數據顯示，純電車型以及混動車型銷量均翻番。其中，漢 EV10月銷量突破3萬輛，已連續兩個月達到3萬輛。

日前，比亞迪第300萬輛車下線。比亞迪對外事業部負責人李雲飛表示：「從第1輛新能源汽車到第100萬輛新能源汽車用時13年，從100萬到200萬用時1年，從200萬到300萬僅用時半年。」

另一家民營巨頭吉利也取得不錯的成績，1-10月銷量較去年增長11萬輛，同比增長10％。吉利銷量增長一定程度上得益於極氪、睿藍等新能源子品牌銷量走高。其中，極氪10月交付量達到1.01萬輛，超過蔚小理，在新勢力中排名第三。

此外，作為吉利孵化的明星品牌，極氪IPO進入加速期。按照極氪PreA融資額度計算，極氪去年估值接近600億元。

和比亞迪、吉利高增長不同，曾經民營車企老大哥長城陷入失速困局。燃油車基本盤優勢不再，WEY、長城皮卡銷量下滑；新能源也未激起太大水花，歐拉低價車型黑貓、白貓今年2月宣布停止接單，歐拉一蹶不振。同時，長城七大子品牌在新能源戰略上存在內耗，長城新能源轉型速度慢於比亞迪和吉利。

長城也在謀求拓展銷售管道，扭轉銷量頹勢。目前，長城汽車各品牌經銷商已經構建了自家的直播矩陣，促銷形式包括購車券、保險補貼、購置稅補貼、金融貼息、置換補貼等。長城副總裁傅小康表示，截至11月10日，長城汽車新能源購物節累計下訂超4萬台，預計銷售額超20億元人民幣。

不過，對於線上直播賣車，有意向車主並不買帳，「我換車還得是去線下，試駕、銷售一對一講解更方便。如果線上真有優惠，也還要和線下比較再決定。」