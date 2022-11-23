卡達世足賽今晚9時上演E組「死亡之組」的德日大戰，「藍武士」日本排出6名具旅德資歷的先發球員，意欲「以德制德」，不過上半場擋出多球的門將權田修一，第31分鐘卻在禁區內要命犯規，讓龔多安（İlkay Gündoğan）罰進12碼球，上半場德國1比0領先日本。

德日踢出快速洗鍊的比賽節奏，藍武士差點先聲奪人，第8分鐘，日本中場攔截後發動快攻，伊東純也右路橫傳前田大然鏟射破門，可惜越位在先進球不算。

德國由拜仁慕尼黑中場基米許（Joshua Kimmich）掌控節奏，讓德國透過兩翼滲透回敲，日本則用密集防守與積極拚搶，爭取反擊機會。第17分鐘，基米許開出左側角球，德國後衛魯迪格（Antonio Rüdiger）頭槌攻門擦柱而過。3分鐘後基米許禁區外重炮轟門，被權田修一飛身撲出。

第28分鐘，龔多安接應隊友橫傳，於罰球弧頂起腳遠射，被權田沒收。但接著基米許漂亮斜傳吊給溜進左側禁區的左後衛勞姆（David Raum），勞姆見權田出擊阻擋，起腳不及選擇轉身，卻被權田從後方撲倒，薩爾瓦多籍裁判巴頓吹判12碼極刑，龔多安右腳操刀中的，上半場德國1球領先日本。

場邊日本球迷舉出鎌田大地的加油海報。（美聯社）

★賽前報導

卡達世足賽今晚9時上演E組「死亡之組」的德日大戰，「藍武士」日本總教練森保一祭出「以德制德」的戰術，以隊長吉田麻也為首，先發11人有6人具備旅德資歷，希望首戰就能踢出驚奇。

日本隊頭號中後衛組合被認為是效力德甲沙爾克04的吉田麻也，搭配英超兵工廠的富安健洋，但森保一首戰用效力德甲門興革拉德巴赫的板倉滉取代富安先發，右後衛酒井宏樹過去也踢過德甲的漢諾威96。

日本4-2-3-1的中軸線以旅德球員為主，雙防守中場遠藤航、田中碧分別隸屬德甲斯圖加特、德乙杜賽多夫，攻擊中場鎌田大地目前則效力德甲法蘭克福，本季在英超布萊頓表現亮眼的三笘薰在板凳上待命。日本先發11人含8名旅歐好手，只有酒井宏樹與左後衛長友佑都、門將權田修一目前效力J聯盟球隊。

德國隊部分，「四朝元老」諾伊爾（Manuel Neuer ）先發把關，上屆未獲徵召，但2010、2014年各進5球的穆勒（Thomas Müller）在4-2-3-1陣型當中職司右翼，19歲小將穆西亞拉（Jamal Musiala）擔任攻擊中場。在前鋒韋納（Timo Werner）因傷缺席本屆世足的情況下，首戰由英超切爾西的哈維茲（Kai Havertz）出任單箭頭。