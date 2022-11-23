林佳龍到碧潭東岸廣場欣賞紙風車劇團演出。（王揚傑攝）

林佳龍發給現場小朋友們小禮物。（王揚傑攝）

林佳龍到碧潭東岸廣場欣賞紙風車劇團演出。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（23日）晚到新店區碧潭東岸廣場，觀賞紙風車劇團《武松愛老虎》戲劇演出，他親手發給現場小朋友小禮物，受到親子們熱情歡迎。林佳龍說，很開心也很期待來欣賞紙風車的演出，雖然下著小雨，看到孩子們這麼高興，紙風車的戲劇除了為孩子帶來快樂，也讓孩子從戲劇中學習，新店地區比較少藝術文化活動，孩子很期待有類似紙風車這樣的活動，我們就穿針引線，也有公益團體願意來支持，到新店來演出。

林佳龍表示，戲劇除了好看以外，也是教育學習最好的方式，我們期待未來新北市有更多的藝文活動，除了開放式場地，他也許願新北市未來能有一個國際級劇院，還有一個流行音樂中心，可以讓大家來看戲、聽音樂，讓新北市成為一個具有城市美學、文化素養的國際性城市。

林佳龍坐在台下與親子們一同欣賞《武松愛老虎》戲劇，看到台上演員翻騰跳躍精彩表演和詼諧幽默的對白，也和所有觀眾一起用力鼓掌叫好，他在現場停留約30分鐘後才離開。