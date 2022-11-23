汪小菲近日因為和前妻大S槓上，連帶讓兩人曾睡過的床墊一戰成名，據悉這款號稱「床墊界勞斯萊斯」的海絲騰床墊，要價近千萬，今(23日)傍晚床墊也在眾人面前割毀，而本來原訂今晚7點要現身「新浪科技」直播的汪小菲，疑似因為心情不好搞消失，整個直播過程中都沒現身，讓主持人只能尬聊。

汪小菲今晚本來要現身新浪科技的直播「夜話汪小菲、湯司令：賣酒的「秘密」，線上暢聊「大眾消費的格局之變」，而這是他開砲大S後，首度現身直播，因此格外引起注目。

汪小菲直播「搞消失」，讓女主持只能和另一名來賓尬聊。(圖／取自新浪科技微博)

不過女主持一開播就表示有點尷尬，因為汪小菲沒接電話，所以他們先聊，等他上線後再一起談，未料40幾分鐘的直播，都不見汪小菲身影，讓女主持只好幫解釋「因為小菲老師這邊情緒可能…現在心情不是特別好，所以無法出席直播間了」，而節目最後女主持人也尷尬笑說：「今天確實有突發狀況，兩位來賓無法到現場，那我們今天就到這裡，再見。」

而本來大S、汪小菲的床墊之亂，本應在大S歸還床墊，而S Hotel請人解體銷毀畫下句點，未料卻有業者看了後，發現該床墊並非價值近千萬的海絲騰，而是約台幣10萬的英國SLEEPEEZEE席俐斯名床，對此，業者看過被銷毀的床墊後表示，該款並非Hästens海絲騰，都是泡棉，沒有招牌的馬尾毛，非當初汪小菲購入的那款。