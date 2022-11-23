女星大S前夫汪小菲近日在微博爆走發飆發超過20則文，砲轟前妻大S及其家人小S、S媽，汪小菲媽媽張蘭也不斷在直播替兒子說話，雙方隔空口水戰引起關注；汪小菲今（23日）突改口「不再互相傷害」，外界本以為事情告一段落，他的新歡張穎穎卻在私下砲轟S家，讓不少網友看傻眼，直言「人家都沒罵妳是小三了」。

汪小菲連日失控行徑，直到今（23日）突然發聲決定休戰，「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麽都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，我感謝你。我什麽都不說了」；大S方也把床墊還到S Hotel，讓許多網友以為這場鬧劇結束了。

張穎穎替汪小菲抱不平，私下砲轟大S一家。（圖／摘自微博）

豈料，汪小菲新歡張穎穎在今日傍晚5點半左右，於微信朋友圈發文被分享到微博上，她上傳一張有關謠傳大S給汪小菲帶綠帽的消息截圖，痛罵對方「一家子噁心至極，貪得無厭」；雖然張穎穎並未指名道姓，但網友看到她的照片不免聯想她在罵S家，她私下挺愛人汪小菲的舉動，也迅速被網友瘋傳。

許多網友都看不懂張穎穎的行為，紛紛表示不認同，「人家好歹也沒有罵妳，妳前陣子靠墮胎換大房子才叫貪吧」、「汪小菲才說和大S和解，妳又私下罵人家，很不OK」、「她們沒罵妳小三，妳在這邊偷罵人啊」。

還有人忍不住嗆張穎穎，「是不是汪小菲這兩天該給妳的錢沒給，才遷怒大S一家？」；先前有狗仔在節目上爆料，汪小菲遭張穎穎「家規管束」，一張對話截圖在網上瘋傳，有5點規定，其中包括「汪酒後懷念前任或看照片就賠人民幣500萬元（約新台幣2500萬元）」。