許多人找對象時往往有些條件。一位女網友表示，觀念保守的她，找對象只有不約、不嫖這個條件，沒想到出社會後交的2位男友信誓旦旦說沒有，結果交往前都曾約炮或嫖妓，直呼「世界上還存在不約不嫖的男生嗎？」不過許多網友看了之後指出關鍵，其實不約不嫖的男生佔了多數，「是你都看不上而已」。

原PO在Dcard發文表示，自己交過5任男友，每任時間都超過2年，學生時期的交往都相當單純，不過第4任卻開始讓她價值觀崩塌。原來當時男友曾信誓旦旦的說自己沒有約過、嫖過，不過卻被原PO發現單身時嫖很大，還會上論壇分享心得，讓她深深感到被欺騙，分手後也更加確信要找沒有約過、嫖過的對象。

沒想到第5任男友交往前說沒有，交往後還是被她發現曾經約過、嫖過，更離譜的是被發現後還打死不承認，讓原PO相當難過。原PO強調，「我的條件很簡單，只要沒有約嫖過的男生直接80分起跳」，但隨著年紀成長，她也開始沒信心能找到符合的對象，「世界上還存在不約不嫖的男生嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「不約不嫖的男生佔了多數，是你都看不上而已」、「你有沒有想過是你眼光的問題？一堆理工宅不會約不敢嫖，他們在你眼中真的有80分？」、「我不約不嫖，理工宅，還長得帥，但還是魯蛇一枚」。