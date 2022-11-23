九合一選舉投票日將於本周六（26日）登場，各政黨候選人摩拳擦掌準備中，擁有執政優勢的民進黨也對競爭對手猛攻。前立委郭正亮今（23）日表示，「這次選舉打到最後，民進黨怎麼會打成這樣，我有點意外」，更坦言「今年給我的感覺就是沒有議題，整個都在討論防疫，變成仇恨值越來越高」。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中先質疑，「這次選舉有看到任何市政議題嗎？這次選舉打到最後，我有點意外，民進黨怎麼會打成這樣」，坦言「因為一般我們在選舉，應該是文宣節奏越打越強，一直堆疊上來，本來預期在上周六、日應該要有水肥大隊出場，台北、新竹、桃園都潑一點，結果沒有欸」，更強調「如果議題越打越弱，到最後會物極必反，因為不是往強的路子走」。

郭正亮說，「新竹選舉是我有史以來看的最不堪的選舉，從頭到尾都在打個人的爭議，真是快要昏倒，這就代表已經不只涉及地方利益了，這一定是黨中央的戰略決策」。郭正亮最後直言，「今年給我的感覺就是沒有議題，陳時中被防疫議題困住，導致黃珊珊、蔣萬安的議題也都出不來，整個都在討論防疫，變成仇恨值越來越高」。