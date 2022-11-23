國民黨昨天（22日）指控桃園市長鄭文燦縱容炒地牟利，再質疑民進黨在桃園砸10億元，企圖影響選情，鄭文燦提告國民黨主席朱立倫及開記者會的文傳會主委洪孟楷、桃園市議員候選人凌濤。國民黨桃園市長候選人張善政表示，為了年輕人的發展，為了桃園的未來，1126挺善良，我們一起拚！

張善政今(23日)在臉書粉專貼文表示，力挺善良，我們一起拚。昨天（22日）為了端正選風，保護台灣民主，朱立倫與洪孟楷出來呼籲檢調單位要積極預防、遏止層出不窮的選戰奧步，居然被民進黨告了。選戰以來，面對民進黨搭配國家機器、週刊，塞黑函、潑髒水，追殺他，傷害桃園人的善良，市民都看在眼裡。

張善政接著指出，選前關鍵時刻，他想要謝謝一路以來，用心監督市政，為人民發聲戰鬥的幾位夥伴，桃園市議員舒翠玲、詹江村、黃敬平、梁為超、市議員候選人謝克洋、還有他的發言人學弟凌濤。他們勇敢無懼，讓鄭文燦市長執政下，重大公共工程缺失、縱容炒地圖利，等等關乎人民權益的重要議題浮上檯面。他們甘冒被執政者控告、利益集團壓迫的風險，依然內心堅定，力挺桃園人的善良，讓他非常感動。

張善政表示，這次好幾位新選將，跟他們桃園市大部分的年輕人一樣，有理想，對桃園有熱愛，還有對城市發展的期待，他們奮不顧身、勇敢為桃園、為台灣打拚的努力，也更激勵他，一定要讓桃園更好、更進步。為了年輕人的發展，為了桃園的未來，1126挺善良，我們一起拚！