針對行政院長蘇貞昌選前頻頻端出政策利多，包括宣傳育兒津貼、租屋補貼入帳等，前立委郭正亮今(23日)在《國民大會》節目中表示，租金補貼是本來就有的政策，但要非常低所得的才有，況且補貼增加的幅度，就是物價膨脹的幅度，所以不覺得錢變薄了嗎？媒體人黃揚明則舉綠營北北基桃共推1200首都通說，一般通勤族聽到這樣的政見會心動，這叫執政優勢、行政資源輔選，但如果選民素質提升，自然就會唾棄這樣的行為。

「你絕對不符合資格，那個都要非常低所得的才有啦！」郭正亮表示，這個租金補貼是我們本來就有的政策，「有通貨膨脹啊！你那A安捏（怎麼這樣）？」因為你有能力賺錢，所以你自己負責，他是針對這些比較可憐、低收入的人。

郭正亮強調，因為物價上漲是事實，所以它這個(補貼)增加的幅度，就是物價膨脹的幅度，「對不對？所以你不覺得你的錢變薄了嗎？」

「如果選民素質慢慢提升，自然就會唾棄這樣的行為。」黃揚明講到1200首都通指出，如果一般通勤族聽到這樣的政見，「你不心動啊？我會心動啊！」

郭正亮轉過筆電秀出行政院哏圖，並唸出大內宣口號：「桃園育有一名孩童家庭，全部入帳囉！」9月30日行政院發育兒津貼5,000元，10月3日行政院發租屋補貼5,600元。這當然是所得偏低的有小孩的家庭，「我的意思是為什麼他剛好用桃園？你不覺得就在選舉嘛！」

黃揚明說，最後一個禮拜，這種策略會愈來愈多，全部都是針對特定選區的選情來因應，這叫執政優勢，行政資源的輔選（主持人：這叫不要臉吧？）。