上銀集團旗下上銀科技、大銀微系統兩公司，展現創新研發的DNA，23日在第31屆台灣精品獎一口氣拿下一金二銀，累計贏得歷屆台灣精品獎36項金、銀質獎，其中上銀科技獲頒13金、13銀，大銀微系統也拿下5金、5銀。

上銀集團23日宣布，第31屆「台灣精品獎」總計有547家企業、1,109件產品報名，遴選出186家企業、348件產品，再從中選出30件產品，角逐最高榮譽金、銀質獎，30件產品件件皆是精品中的精品，代表在「研發」、「設計」、「品質」及「行銷」均有過人之處。大銀微系統以「奈米定位平台N2」，榮獲台灣精品金質獎，上銀科技以「潛水式高速迴轉工作台」及「互動式下肢復健訓練機」雙雙榮獲台灣精品銀質獎，HIWIN集團展現創新DNA，勇奪一金二銀，分別由上銀科技董事長卓文恒、大銀微系統董事長卓秀瑜代表領獎。

上銀集團指出，上銀集團產品以精密設備關鍵零組件為主，經30多年深耕，蓄積堅強的研發創新能量，1993年至2023年總計累積獲頒36項產品獲頒台灣精品金、銀質獎，上銀科技累積13金、13銀，大銀微系統也獲5金、5銀的肯定。

上銀集團指出，大銀微系統是高階直驅技術領先品牌，本屆以「奈米定位平台N2」榮獲台灣精品金質獎。大銀微系統長期深耕半導體產業，為滿足檢測奈米等級產品設備升級，推出「奈米定位平台N2」，以高剛性與均勻對稱結構搭配減震基材，實現高穩定結構設計及奈米級伺服控制水準，擁有完整路徑規畫功能，搭配自動調適，展現穩定運動控制，透過軟體方案，提升整體設備精度，完美呈現機、電、軟體高度整合能力，減少非預期停機損失，以優異的性能表現與極具競爭力的成本，滿足產業設備升級需求，創造更多創新發展，成為半導體產業升級的最佳選擇方案。

上銀集團指出，上銀是全球唯一可量產IP68防水且可連續在1,500rpm高轉速運轉的直驅迴轉工作台。本屆獲銀質獎產品「潛水式高速迴轉工作台」，是世界首創高轉速可浸式力矩馬達轉台，採航太級類陶瓷表面高強度鋁合金，輕量節能，重量減少60％，絕緣保護提高80倍，增強抗腐蝕性，具IP68防護等級，可長時間在液體中運作，加工效率提升10倍以上，提供客戶完整機電整合系統的模組化設計及高效率節能減碳解決方案，適用高階放電、線切割、雷射等非接觸式微細加工設備，可生產車用、半導體、醫療等精密零件。

此外，上銀開發的「互動式下肢復健訓練機」，本屆也獲台灣精品銀質獎。上銀強調，上銀以「精進人類生命品質的參與者」為使命，與各大醫療機構合作，期許憑藉機械製造本業的優勢降低成本，讓有需求的族群能夠更容易獲得幫助。

上銀指出，上銀開發的「互動式下肢復健訓練機」，是為行走障礙或年長者設計的機器人輔助行走訓練設備，即時偵測患者能力，動態調整訓練難度，以智慧人機互動達個人化訓練效果，創新設計「膝腹臀三點支撐」站立式復健機，考量使用者感受以自然站立姿勢練走，智能偵測患者動作意圖、給予視覺回饋與引導以縮短復健療程，並運用上銀核心元件自製成本優勢，價格僅為歐美機器人的四分之一，患者自費負擔從每次6,000元降為600～1,000元，民眾不分貧富，皆可接受精準醫療。