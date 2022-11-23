T1聯盟桃園永豐雲豹21日宣布，球星「魔獸」霍華德因為左膝不適至少休息兩周，因此球隊周日（27日）作客台中太陽及12月4日造訪高雄全家海神兩場客場賽事，球迷將無法看到霍華德出賽，不過台中太陽仍努力歡迎屆時應該仍會隨隊移動的霍華德，要讓他感受中台灣球迷的熱情。

以下為台中太陽新聞稿全文：

台中太陽隊本周將在主場迎戰來訪的台南台鋼獵鷹與桃園永豐雲豹，其中最受全台球迷期待的對戰組合，莫過於27日對戰桃園永豐雲豹隊。上周由太陽作客雲豹主場的賽事中，在白薩與仕東精彩的表現聯手下擊敗以「魔獸」霍華德為首的雲豹，創下來台首敗紀錄。

這是「魔獸」來台的第一場客場比賽，台中太陽隊全隊將以最高規格來接待歡迎「魔獸」來訪台中。要讓「魔獸」感受台中球迷最獨特的激情與太陽隊最炙熱的陣容，一方面要讓霍華德感受熱情款待，以及讓雲豹隊接受再一次的震撼教育。這一戰，是雲豹隊能為「魔獸」復仇成功？或是太陽隊能連續兩次擊敗雲豹？亦或是霍華德會受不了刺激而再次請纓上陣？戰況撲朔迷離，精彩刺激可期，值得球迷期待。在此也祝福「魔獸」傷勢早日康復，期盼球場日後上再次互相切磋！