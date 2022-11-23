提摩西夏勒梅（左）和泰勒羅素一起演出《骨肉的總和》。（圖／華納兄弟提供）

繼《以你的名字呼喚我》後「甜茶」提摩西夏勒梅再度與導演盧卡格達戈尼諾合作全新作品《骨肉的總和》，描述一對年輕男女因食人慾望與社會格格不入，相遇後互相救贖的愛情故事。提摩西夏勒梅在片中飾演頹廢厭世的李，完美詮釋李的那種既無辜又混亂的多重人格，其表現最令人心碎。

提摩西夏勒梅表示：「李最大的弱點就是感到無比孤獨。梅倫突然帶出了他的愛心和善良，這些是原本深埋他心底的情感。她帶他去經歷了過去從未體驗過的事物，這改變了李，同時也讓他感到害怕。」

而梅倫（泰勒羅素飾演）原本孤身在這世界闖蕩，努力面對生命中的挑戰，但她在遇見李之後，李低頭垂肩的頹廢樣貌，以及沉默的厭世感，都讓梅倫有理由相信她找到了不一樣的生活，同時也開始改變自己。泰勒羅素說：「一路上的狂野行徑，和她所遇到這個男人的狂妄天性，讓她也不再隱藏自我，完全放開了。」

導演盧卡格達戈尼諾自《以你的名字呼喚我》後，一直希望能與提摩西夏勒梅再度合作，他認為李這個角色很適合提摩西夏勒梅。在提摩西夏勒梅的詮釋之下，他帶出這個時代的氛圍、不安與脆弱感，以及強烈無望感，同時最令人心碎。提摩西夏勒梅也在片中身兼製片，首次以製作的角度來塑造角色。

《骨肉的總和》將於11月24日，全台上映。