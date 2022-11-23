近年來手搖飲料品牌增加快，商品更是琳瑯滿目，但競爭也十分激烈，就有民眾指出自家附近有2家手搖店陸續收攤，看到一旁的清心福全卻仍正常營業，讓他好奇清心為何能屹立不搖這麼久？話題引發網友們討論，除了價格實惠外，還有一大關鍵才成為長青品牌。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己到清心福全買飲料，想起自家附近的茶湯會、迷客夏都消失了，但清心竟然屹立不搖，認為店員服務態度也很普通，讓他好奇「清心生意不錯的秘密是啥？」

貼文引起網友熱議，認為價格相對親民是優勢，「價格實在啊，其他根本盤子價」、「好喝又便宜啊，看到一堆北部人買一杯快100的飲料真的有夠白痴」、「都是普通的茶，為什麼要喝假掰文青店」、「我常買，說實話蠻經濟實惠的」。

不少人也認同清心光是原茶系列就蠻好喝，「原鄉四季好喝」、「高山茶不錯」、「四季好喝，偶爾會遇到店家泡太濃，濃度正常就好喝」、「烏龍綠，半糖少冰，讚！」、「清心的烏龍綠我沒喝過哪家比得上」。

還有網友透露清心沒有被取代，最大關鍵是有提升品質，「以前是真的整杯都冰塊，後來好很多」、「最早印象就是冰塊店，不知何時起品質大幅提昇」、「企業化年輕老闆接班後有穩定品質」、「這幾年清心算是有大改革一波」、「有在水平上，不會雷」、「相對好吧，穩定沒雷」。