《無間道》劇照黃秋生及梁朝偉。（華映娛樂提供）

《無間道》劇照劉德華。（華映娛樂提供）

香港警匪電影《無間道》三部曲由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，2002《無間道》、2003前傳《無間道Ⅱ》和2003續集《無間道Ⅲ終極無間》，三部曲成了臥底類型的典範式轉形，為香港黑幫犯罪電影注入嶄新元素。由劉德華、梁朝偉領銜主演，黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等超強實力派眾星雲集，以史詩格局深刻描繪雙重臥底，陷入雙重效忠困境的前因後果。

《無間道》更被好萊塢大師導演馬丁史柯西斯翻拍成好萊塢版《神鬼無間》並贏得奧斯卡最佳影片。三部作品進行數位修復，將於12月30日跨年檔上映，讓影迷在大銀幕重溫重量級電影及巨星風采。

《無間道》以其緊湊的劇情和乾淨俐落的敘事風格贏得觀眾口碑，在2000年代前期香港電影低迷期中，成為救世之作，並且成功掀起香港以間諜、臥底為題材的警匪片新風潮，影響持續至今，20年來仍被視為無可取代的經典。橫掃第22屆香港電影金像獎最佳電影和第40屆金馬獎最佳劇情片、最佳男主角、最佳男配角等多個獎項。並獲香港電影金像獎協會票選為「百大最佳華語片」。

《無間道》不僅集結四位香港影帝劉德華、梁朝偉、黃秋生、曾志偉，配角的陣容也不容忽視，除了陳冠希、余文樂分別飾演少年時期的劉建明和陳永仁外，鄭秀文、陳慧琳、蕭亞軒，演員陣容堅強。新科金馬影帝黃秋生也曾憑《無間道》拿下金馬獎最佳男配角。

前傳《無間道Ⅱ》則由陳冠希、余文樂、黃秋生、曾志偉、劉嘉玲、吳鎮宇、胡軍、杜汶澤等擔任主演；以《教父2》交叉敘述的手法呈現黑幫史詩格局。

《無間道Ⅲ終極無間》繼續由劉德華、梁朝偉、黎明、陳道明、曾志偉、黃秋生、林家棟、陳慧琳等擔任主演；此電影為《無間道系列》中的第三部，亦為《無間道》的後續。

《無間道》三部曲將於12月30日上映。