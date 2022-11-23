女星「向太」陳嵐年輕時外型亮麗，早年從台灣到香港工作，23歲就嫁給香港演員向華強，婚後成為丈夫事業上的幫手，讓向家在香港演藝圈如魚得水，近年更為兒子婚姻大事操心，欽點郭碧婷做兒媳，兩人育有一子一女，陳嵐也時常會看望孫子孫女，近日陳嵐公布自己曾罹患一疾病，導致整個人忽然變胖。

陳嵐近日在小紅書透露，當年她身材纖細、外型明豔，即使站在女星身邊仍然出挑，自己也是很愛漂亮的人，不料突然變得又肥又腫，一個星期之內肚子鼓起來，像是有9個月大的感覺，快要生的樣子，經過很多醫生診斷才找出原因，發現陳嵐罹患腦下垂體瘤，她坦言：「覺得很幸運的是腦裡面長瘤，唯一不會變壞的就是腦下垂體瘤，可是就怕變大」。

因為不會危害性命安全，所以陳嵐拖了10年不去管，「因為不會變壞，所以我沒有那麼緊張」，直到有一天公司員工轉達，有位腦科權威醫生有事需要找她幫忙，對方希望陳嵐能幫忙贊助一個患有癌症的小朋友，她二話不說決定贊助做善事，想起對方是腦科權威，陳嵐順便將自己的病歷給對方，沒想到醫生看完後跟她說「不行，向太妳要馬上開刀，那個瘤裡面再爆一次血，壓到妳眼神經，妳看不到的時候，我就救不了妳了。」

向太陳嵐訴說過往曾患腦下垂體瘤。（圖／向太Tiffany小紅書截圖）

陳嵐回家後跟老公商量手術的事情，向華強不放心，說先考慮一陣子，他親自去了解整個醫院，才放心讓陳嵐去做手術，手術是微創型，結果也很成功，只是身型還是從那時候胖到現在；她說當時也只是想著幫助別人的心態，沒想到最後也救了自己。