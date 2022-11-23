烏俄戰爭持續進行，外交部長吳釗燮表示，明年度將投入約18億元援助烏克蘭。前民進黨立委郭正亮表示，還有另一件事，聽了更火大，立陶宛辦事處在台灣揭牌運作，沒有外交簽證、領務等功能，只有經貿功能，讓他不禁嗆吳釗燮要引咎辭職，全部都在搞虛功。

郭正亮今(23日)在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，台灣捐錢是最可憐的，因為烏克蘭不可能跟台灣有正式往來，我們跟烏克蘭關係很遙遠，反而跟俄羅斯關係較好，我們在烏克蘭的學生要跑到波蘭或是俄羅斯去辦簽證相關業務，而在當地卻連商務辦事處都沒有，卻還一路傻傻捐錢。

郭正亮接著爆料，還有另一件事，聽了更火大，立陶宛跟經貿代表處一樣，沒有領事功能，當初為什麼要給立陶宛那麼多錢？給立陶宛1億多，成立「台灣辦事處」，我們就覺得很嗨，以為他們要跟台灣有實質的外交關係，結果揭幕當天，才發現沒有領事、簽證功能，只有經貿功能，這有什麼差別，像法國、德國在台灣也是經貿代表處，也沒特別給錢。他不禁嗆，吳釗燮要引咎辭職，全部都在搞虛功。

郭正亮甚至指出，總統蔡英文原本要跟烏克蘭總統澤倫斯基同框，同框有什麼好爽的，被人家類比為烏克蘭，是好事嗎？結果也沒有同框。如今蔡政府突然說要對澤倫斯基捐18億元，他反問可以跟烏克蘭建立什麼外交關係？