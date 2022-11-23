台北市中山、大同區議員候選人林婕麗23日上午於大直拜票，突遭到民眾攻擊受傷。（新黨提供）

新黨台北市中山、大同區議員候選人林婕麗23日上午在大直路口拜票時，遭25歲張姓男子用拳頭狂毆頭部，造成她頭部濺血送醫縫了4針，警方到場將張男壓制，雖然警詢時，張男辯稱「剛分手、掉錢包」，報警途中不滿候選人拜票太吵，才會情緒失控動手。但台北地檢署檢察官複訊後，罕見認為張男涉嫌違反《選罷法》以強暴脅迫方法妨害他人競選罪，諭令張男交保5萬元。

警方調查，林婕麗23日上午在大直橋口旁路口，向經過的路人揮手拜票，張男經過時，突然朝她頭部猛毆，導致林婕麗受傷倒地，助選人員立刻前攔阻張男外，也趕緊報警逮人。

張男被逮後供稱，因為剛與女友吵架分手，錢包又掉了，飲酒後欲前往大直派出所報案，行經北安路與崇實路口時，見候選人拜票，感到音量吵雜，致心生不滿，遂上前候選人揮拳攻擊，造成林女右側頭部流血受傷。

經警方了解，張男無特定政黨傾向與相關幫派背景，警詢後依妨害自由、傷害罪嫌移送台北地檢署。但檢察官訊後，認為張男涉犯《刑法》傷害罪、《選罷法》以暴力妨害他競選罪涉嫌重大，諭令張男5萬元交保。

《選罷法》第98條規定，以脅迫或其他非法之方法，妨害他人競選或使他人放棄競選者，可處五年以下有期徒刑。

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