「選前先刪百萬票，民進黨根本不挺18歲公民權！」中廣董事長趙少康今(23日)發文直批，11月26日不只有縣市長選舉，還有「18歲公民權複決公投」，以前民進黨最喜歡鼓勵大家去投票，還會有「返鄉列車」讓年輕人回鄉投票，現在卻是「一班都沒有」。包括除籍、確診、當兵、大小三通，總共有100萬選民被「技術性阻擋投票」，就等於讓100萬個人投下了公投「不同意」，根本是講一套做一套，民進黨到底在怕什麼？趙認為，說穿了，就是民進黨自己也知道，自己「完全執政，完全不行」吧！

趙少康指出，民進黨把受疫情影響，沒辦法返國的僑胞給除籍了30萬人，還有確診者將近10萬人，民進黨也不讓他們去投票，甚至軍中過去可以「輪休投票」，現在也不開放了，加起來就將近50萬票，再加上大三通61個航點被縮減成4個航點，小三通遲不開放，也影響到廣東、福建50萬台商的投票權益，總共有100萬選民被「技術性阻擋投票」。

18歲公民權要通過的門檻，至少要「總選舉人的一半同意」，共需要965萬張同意票，扣掉這100萬張票，就等於讓100萬個人投下了「不同意」，民進黨一方面喊著挺18歲公民權，另外一方面又不讓百萬人去投公投票，根本是講一套、做一套！

趙少康痛批，民進黨到底在怕什麼？為什麼會怕選民怕成這樣子？為什麼會對自己這麼沒有信心呢？說穿了，就是民進黨自己也知道，自己「完全執政，完全不行」吧！