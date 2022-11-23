許多人都會在報紙上刊登尋人啟事。近日有網友在新北永和發現一張尋人布條，當事人自稱「東湖金泰亨」，尋找在某交友軟體上認識的「心怡」。不過許多人發現，當事人為了租設看板「花了所有存款」，直呼「你的底牌都亮出來了，心怡已經心移了」。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，經過永和時發現看板。仔細觀察內容，當事人說明他在11月11日凌晨2時54分，在某交友軟體和「心怡」通話時斷線了，失去聯絡方式的當事人想到，心怡曾說過自己住在永安市場，「我花了所有存款租了這個看板，只想找到你」。
當事人強調，他的暱稱是「東湖金泰亨（V）」，公開喊話示愛「打給我好嗎？」最下方也附上自己的聯絡電話，希望心儀的心怡能夠儘速打電話給他。
對此，許多網友紛紛回應，「才一個看板就花光存款，這樣心怡不會出來啦」、「心怡去當兵了」、「你的底牌都亮出來了，心怡已經心移了」、「昭告天下你沒錢了，誰還要打給你啊」、「我也是很多認識的女生都說要睡了，起床再聊，也不知道目前醒了沒」。
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