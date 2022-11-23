高揚凱提出，提升文山區醫療品質，短期協助萬芳醫院醫護走進社區設立診療站，中長期爭取市府支持萬芳醫院擴建、增加病床數。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市第5選區（大安、文山區）23日選舉公辦電視政見發表會，國民黨市議員候選人9號高揚凱有備而來，強調七大政見與三大承諾，並以真正土生土長的「在地囝仔」為訴求，籲請大安、文山區所有的鄉親好朋友給高揚凱力量，讓年輕的新人高揚凱機會與蔣萬安一起打拼，讓大安文山更好，重振首都榮耀。

高揚凱的七大政見，包含「重振首都榮耀」，當選後與市府共同打拚，在後疫情時期尤其要致力百工百業經濟復甦，把流失中的市民光榮感找回來，讓希望與幸福成為台北的主題曲。

高揚凱說，第二是「推動危老健檢與修繕、補強」，爭取老公寓增設電梯無障礙設施的補助，並結合業者、技師公會與專家組成「危老健檢與都更志工服務團隊」，並簡化、加速都更時程。

接著是，大幅提高生育補助，鼓勵年輕夫妻「勇敢做人」，先提高生育率，再與蔣萬安的「能養」補助政策相結合，逐步改善少子化危機。

高揚凱以正港在地囝仔角度，端出在地鄉親父老關切的政見牛肉，第四項政見，加速捷運環狀線南環段興建通車時程，打通文山區木柵一帶對外的交通瓶頸。

第五，提升文山區醫療品質，短期協助萬芳醫院醫護走進社區設立診療站，中長期爭取市府支持萬芳醫院擴建、增加病床數；第六，以「在地創生」理念，打響文山茶名號，促成文山區茶文化再造，與大安區商圈有效整合。

最後第七，推動文山地區落實國小雙語教育，讓下一代與國際接軌；鼓勵母語學習，並推動「科丁(Coding)語言」教學，讓下一代及早接觸程式語言，讓科技力萌芽在教育的起跑點上。

此外，高揚凱重申三項競選承諾，用理想與理念爭取選民認同支持，堅持清白乾淨選舉，不用奧步；選舉過程縱然激烈交鋒，但他始終保持「理性批判」路線，論述與批判皆有所本。

其次，當選後2個月內於景美、木柵、大安皆設立服務處據點，選民服務一定做好做滿，絕對不會落跑；第三、所提政見在當選後絕對拚命做、「骨力做」，定期向鄉親報告推動進度，說得到，做得到。

高揚凱強調，他是國民黨提名不折不扣的新人，沒有現任優勢，也沒有超強師父大力扶植代打；雖然高揚凱最「骨力」打拚，但也最辛苦，懇請在地挺在地、鄉親大團結，11月26日，拜託大家支持在地子弟9號高揚凱。